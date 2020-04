Coronavirus en France : les élèves reprendront l'école étape par étape à partir du 11 mai

Dans la semaine du 11 mai, date qui avait été annoncée par Emmanuel Macron pour le début du déconfinement progressif en France, une partie des élèves du primaire reprendrait les cours. Et le ministre veut donner la priorité aux enfants qui sont en fin de cycle ou dans des années clé. Et donc, les élèves en dernière année de maternelle, en première année de primaire et en dernière année de primaire. Et à tous les niveaux, cela se ferait, selon Jean-Michel Blanquer, par petit groupe avec un plafond de quinze élèves par classe. Un contexte plus facile à mettre en place dans les zones rurales. Les enfants qui ne seraient pas à l'école pourraient suivre les cours à distance.

Dans la semaine du 18 mai, nouvelle étape. Ce serait le retour à l'école pour les élèves du secondaire. Et à ce niveau aussi, il y aurait des années prioritaires. Ce serait le cas pour les élèves de première secondaire, pour ceux qui terminent le collège et pour les élèves qui sont dans les deux dernières années d'humanités. Cela concernerait donc les élèves qui sont dans l'année du baccalauréat, étape ultime à réussir pour pouvoir entrer dans l'enseignement supérieur.

Enfin, la grande rentrée pour l'ensemble des années aurait lieu dans la semaine du 25 mai. Bref, dans plus d'un mois. Et pour les plus jeunes en maternelle, une rentrée en juin est évoquée.

C'est une piste de travail

Le conditionnel est encore la règle. Et visiblement, rien ne serait imposé aux parents qui pourront décider de ne pas envoyer leur enfant à l'école. Il suivra alors les cours à distance.

De leur côté, les enseignants "vulnérables" ne seraient pas obligés non plus de revenir à l'école. Ils pourront faire du télétravail et donner cours à distance.

Enfin, d'une région à l'autre, en raison de l'évolution de la pandémie, la reprise des cours pourrait être retardée.