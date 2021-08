Coronavirus en France : la pression sur les hôpitaux continue à monter, "beaucoup de départements sont sur la pente raide"

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés et des patients en soins critiques a continué à augmenter ce dimanche, avec plus de 7500 patients à l’hôpital, selon les chiffres de Santé publique France.

Le nombre de patients Covid à l’hôpital est désormais de 7581, dont 312 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 7409 la veille et 6843 dimanche dernier.

Les services de soins critiques, qui accueillent les malades les plus gravement atteints, comptaient dimanche 1137 malades (dont 69 admissions en 24 heures), contre 1099 samedi et 886 il y a une semaine.

Cet indicateur était passé sous le seuil de 1000 le 7 juillet, avant d’entamer une lente remontée.

On ne sait pas comment le variant Delta va se comporter au cours de l’été

19.600 nouveaux cas de contaminations ont d’autre part été enregistrés dimanche, contre 23.471 samedi et 16.167 dimanche dernier. Le taux de positivité reste stable à 4,3%.

Dans un entretien à Ouest-France publié ce week-end, le ministre de la Santé qualifie la situation de "très fragile et incertain(e)". "On ne sait pas comment le variant Delta va se comporter au cours de l’été, chez nous comme chez nos voisins. Et nous observons de très fortes disparités territoriales, en France, concernant les taux d’incidence et l’évolution du virus. Beaucoup de départements sont sur la pente raide", a-t-il ajouté.

La maladie a fait 18 nouveaux décès en 24 heures à l’hôpital, portant le total des décès à 111.916 depuis le début de la pandémie, dont 85.402 à l’hôpital.

Côté vaccination, 42.592.047 personnes ont reçu au moins une injection (soit 63,2% de la population totale) depuis le début de la campagne en France et 35.472.139 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 52,6% de la population totale).