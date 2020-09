Coronavirus en Espagne: les quartiers populaires de Madrid reconfinés, "une mesure inefficace", "qu’ils confinent les riches"

Les magasins et les bars voient leur capacité d’accueil réduite à 50%. Par ailleurs, le nombre de personnes pouvant se réunir est ramené de dix à six dans l’ensemble de la région.

Concrètement, 850.000 personnes ne peuvent plus aller dans les parcs et sont invitées à rester chez eux un maximum. La mesure est donc moins stricte qu’au printemps, où un confinement strict à domicile était obligatoire.

C’est une mesure redoutée de tous, le reconfinement. Et c’est ce que vivent à partir d’aujourd’hui lundi 21 septembre 2020 et pour deux semaines, les habitants des quartiers populaires du sud de Madrid.

Comment réagit la population ?

Non au confinement de classe

Des milliers de personnes sont descendues ce dimanche dans les rues madrilènes pour protester contre ce reconfinement. Pour les habitants de ces quartiers, il s’agit d’une véritable injustice, qui s’apparente à de la ségrégation. Selon eux, les quartiers pauvres du sud sont défavorisés par rapport aux riches du nord.

De plus, ils affirment que ces mesures sont inefficaces car il y a énormément d’exceptions. En effet, pour la plupart d’entre-eux, le télétravail n’est pas possible puisqu’ils effectuent surtout des travaux manuels, vont vers d’autres quartiers dans des métros bondés. Notre correspond Henry de Laguerie a recueilli le témoignage d’Adela, aide soignante, qui pointe l’incongruité des mesures. "C’est très bizarre, ils te laissent aller en métro à l’autre bout de Madrid, mais ils t’interdisent d’aller dans un parc."

Pour eux, ce reconfinement est donc la preuve d’une gestion désastreuse de la crise sanitaire de la part des autorités. Ils demandent surtout plus de médecins, de traceurs et de personnel soignant, comme l’explique Ines, habitante de Villaverde, à notre correspondant. "On respecte les mesures à Madrid, comme dans le reste de l’Espagne. Mais les quartiers du sud sont clairement discriminés. Il n’y a pas de vraies mesures pour essayer de freiner l’épidémie. Par exemple, on n’a pas assez de médecins, de pédiatres. Par contre nous sommes confinés."