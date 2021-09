Coronavirus en Autriche : le chef de l’extrême droite s’offusque qu’on le pense vacciné en douce

Le chef de l’extrême droite autrichienne Herbert Kickl a brandi vendredi à la télévision un certificat médical prouvant qu’il n’avait pas d’anticorps de Covid-19, afin de "couper court aux rumeurs" selon lesquelles il se serait fait "vacciner en secret".

Le responsable du Parti autrichien de la liberté (FPÖ) a convoqué la presse pour rétorquer à "une attaque frontale contre sa crédibilité".

Selon lui, un opposant politique a répandu le bruit qu’il aurait reçu une injection, contrairement à ce qu’il affirme publiquement depuis des mois.

Inadmissible pour l’ancien ministre de l’Intérieur, qui a porté plainte contre l’intéressé.

Maintenant, on a tout en haut les vaccinés qui dominent les non-vaccinés, privés de libertés

Pour prouver sa bonne foi aux électeurs, Herbert Kickl a diffusé une vidéo le montrant en train d’effectuer une prise de sang, puis un médecin attestant de l’absence d’anticorps. Une copie des résultats de laboratoire a également été distribuée aux journalistes.

"Je combats le système de caste instauré en Autriche en raison du coronavirus", a-t-il affirmé. "Maintenant, on a tout en haut les vaccinés qui dominent les non-vaccinés, privés de libertés".

Un pass sanitaire durci

L’Autriche durcit progressivement le pass sanitaire instauré au printemps et à partir du mois d’octobre, seules les personnes vaccinées et guéries pourront accéder aux stades et aux grandes salles de spectacle à Vienne.

Les personnes non-vaccinées n’y auront plus accès, même si elles présentent un test négatif.

Avec 60,1% de la population complètement vaccinée, l’Autriche prend du retard.