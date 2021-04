Coronavirus en Allemagne : des jeunes hospitalisés "entre 40 et 60 ans pour la plupart", renforcement des restrictions

Le nombre de nouvelles contaminations a bondi à 29.426 au cours des dernières 24 heures , un niveau sans précédent depuis le 8 janvier. Selon les données publiées jeudi par l’institut fédéral Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, le bilan de l’épidémie en Allemagne s’élève désormais à plus de 3 millions de cas d’infection par le coronavirus et 79.381 morts , dont 293 décès supplémentaires depuis la veille.

Et ils sont beaucoup plus jeunes, "entre 40 et 60 ans pour la plupart", note le docteur Thomas Marx, 42 ans, directeur médical du service de soins intensifs. "Ils doivent souvent être intubés et se battre longtemps contre la maladie", explique-t-il, précisant qu’un quart d’entre eux n’y survit pas.

Un homme âgé d’une quarantaine d’années est allongé dans une chambre. Le regard épuisé, un tuyau à oxygène dans le nez, il respire difficilement. "Nous avons pu éviter de l’intuber, même si nous étions prêts à le faire il y a quelques jours", raconte Thomas Marx. Eviter l’intubation, c’est permettre aux malades, déjà très affaiblis par le virus, de ne pas avoir à subir un traitement aux lourdes conséquences. Au chevet du patient, le docteur lui explique néanmoins que sa guérison va encore nécessiter beaucoup de temps.

"La troisième vague du Covid-19 nous a clairement atteints", constate Thomas Marx, à Freising. Sur les 14 lits que compte le service, 5 sont occupés par des malades du Covid-19.

Plus d’un an après le début de la pandémie, "nous nous battons encore tous les jours pour nos patients alors quand je regarde les infos et que je vois que les mesures de protection ne suffisent pas… C’est difficile à supporter", confie-t-il.

L’Allemagne, qui a dépassé en début de semaine les trois millions de cas recensés, compte actuellement 4642 patients atteints de Covid-19 en soins intensifs et ce chiffre augmente plus vite qu’attendu, s’alarment les responsables médicaux.

