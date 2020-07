Coronavirus: dix touristes belges mis en quarantaine en Ombrie, ils devront rester confinés dans leur gîte

C’est une belle maison de vacances entre Florence et Rome, pas loin d’Assise et de Perugia. Mais les dix Belges qui occupent cet endroit depuis dimanche dernier n’imaginaient sans doute pas leurs vacances comme cela… L’un d’entre eux a été diagnostiqué positif au covid-19. Son état général n’est pas inquiétant précise l’administration communale de Marsciano mais pour éviter de contaminer d’autres personnes, il doit rester confiné pour 14 jours.

Isolé de ses neuf compagnons de voyage, qui attendent les résultats de leur test, ceux-ci ne doivent pas quitter non plus l’agriturismo où ils séjournent tous ensemble. Consolation : l’endroit est magnifique, au milieu des douces collines d’Ombrie, où, comme le précise le site internet, règnent le silence, la paix et l’apparente solitude…

Une région tranquille où le covid est peu présent

Notre compatriote a-t-il contracté le virus sur place, en Ombrie ? Rien n’est impossible mais c’est peu probable. Pour toute la région, qui compte 880.000 habitants, il n’y a pour l’instant que 24 cas positifs répertoriés.

En étant arrivé dimanche sur place, le pourcentage de "risques " d’avoir été contaminé sur place est donc extrêmement faible. Le plus vraisemblable, c’est qu’il soit parti en vacances avec le virus alors qu’il ne manifestait encore aucun symptôme. Ce qui, il faut bien le dire, peut évidemment arriver à n’importe qui…

Comment s’organiser pour la suite et comment rentrer en Belgique ?

Tous les vacanciers sont prévenus : ils partent à leurs risques et périls. Comme le précise le site des Affaires étrangères, ils doivent obéir aux règles sanitaires qui seront prises par les autorités de l’endroit où ils résident. Dans le cas qui nous occupe, la commune de Marsciano a évidemment le droit d’imposer une quarantaine aux touristes belges pour prévenir le risque de contagion.

Et par les temps qui courent, il est vraisemblable que les mesures se renforcent çà et là en fonction de l’évolution sanitaire. Les dix touristes belges dont il est question ici ne pourront donc pas goûter aux charmes touristiques et gastronomiques de la région ; ils devront se contenter de bouquiner et se reposer dans leur lieu de résidence en attendant le temps qu’il faudra. C’est-à-dire que les tests soient négatifs.

Quant au retour, il leur faudra trouver eux-mêmes la manière de rentrer à la maison… En train, en avion, en bus, en voiture, depuis l’Italie, tout est possible. Plus question pour les Affaires étrangères d’organiser des rapatriements collectifs comme il a fallu le faire au début du confinement, quand les frontières étaient fermées.

Pour rappel, les voyages non essentiels, et donc touristiques, ne sont autorisés par les autorités belges que dans les 27 pays de l’Union européenne (parfois sous certaines conditions) ainsi que le Royaume-Uni, l’Islande, la Norvège et la Suisse.

Après quelques semaines d’insouciance, la mésaventure de ces touristes est assez exemplaire de cet été 2020. Pas toujours simples les vacances à l’ère du Covid.