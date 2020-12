Coronavirus aux Pays-Bas : les contaminations continuent d'augmenter dans le pays

Le nombre de contaminations au coronavirus était encore en hausse ce dimanche aux Pays-Bas. Dans les 24 dernières heures, 9924 cas positifs ont été enregistrés par l'Institut royal de Santé publique (RIVM). Le nombre corrigé de la veille est de 9164 cas, ce qui constituait le plus gros total depuis fin octobre.

Le nombre de contaminations est donc en progression constante ces derniers jours après les 8879 cas vendredi et les 8800 jeudi. Sur la semaine écoulée, 56.000 personnes ont été testées positives, plus de 18.000 en plus que la semaine avant. Le virus a officiellement été diagnostiqué auprès de 613.000 citoyens alors que le cap des 10.000 décès vient d'être franchi (10.048).