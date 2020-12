Coronavirus au Royaume-Uni : le pays se déconfine avant d’entamer une campagne de vaccination la semaine prochaine

L’Angleterre est sortie ce mercredi d’un confinement de quatre semaines et retourne à des restrictions régionales que le Premier ministre Boris Johnson espère lever grâce à la vaccination qui débutera la semaine prochaine.

Cette sortie de confinement coïncide avec l’annonce par le gouvernement de l’autorisation du vaccin contre le Covid-19 de l’Allemand BioNTech et de l’Américain Pfizer, le premier approuvé par un pays occidental, insufflant de l’espoir à une population lassée des restrictions.

C’est une nouvelle "fantastique", a salué le Premier ministre Boris Johnson. "C’est la protection des vaccins qui nous permettra à terme de reprendre nos vies et de redémarrer l’économie", a-t-il souligné dans un tweet.

Le Royaume-Uni a commandé au total 40 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech pour 2020 et 2021, ce qui permettra de vacciner 20 millions de personnes — un peu moins du tiers de la population —, deux doses étant nécessaires.

Une première

Environ 10 millions de doses de ce vaccin, qui doit être conservé à très basse température, devraient être disponibles dans les prochains jours et semaines. Elles seront destinées aux publics prioritaires comme les personnes les plus âgées et vulnérables et les soignants.

Avec ce feu vert, "le Royaume-Uni est le premier pays au monde à disposer d’un vaccin approuvé cliniquement", a souligné dans un tweet le ministre de la Santé Matt Hancock.

Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie (plus de 59.000 morts pour 1,6 million de cas positifs).