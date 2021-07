Coronavirus : Angela Merkel "très préoccupée" par la foule pour les phases finales de l’Euro

La chancelière allemande Angela Merkel a exprimé vendredi son inquiétude au sujet du nombre de spectateurs autorisés à assister aux demi-finales et à la finale de l’Euro de football au Royaume-Uni, où les contaminations dues au variant Delta du coronavirus flambent.

Selon le gouvernement britannique, plus de 60.000 spectateurs seront autorisés dans les tribunes du stade de Wembley pour les demi-finales et la finale de l’Euro, au lieu des 40.000 initialement prévus, dans cette enceinte d’une capacité maximale de 90.000 places. "Je me demande vraiment si cela ne fait pas un peu trop", a déclaré lors d’une conférence de presse commune Angela Merkel, "très préoccupée", à l’issue d’une réunion avec le Premier ministre britannique Boris Johnson dans sa résidence de campagne de Chequers.