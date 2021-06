Coronavirus : Angela Merkel déplore l’absence de règles communes pour les voyages dans l’UE

"Nous avons avancé ces derniers mois", a néanmoins nuancé Angela Merkel. "Mais pas encore là où je souhaiterais que l’Union européenne soit", a-t-elle dit alors que se tient jeudi et vendredi un sommet européen. De son côté, Ursula von der Leyen a estimé que ce n’était "qu’une question de temps" avant que le variant Delta ne devienne le variant dominant sur le continent. "Il est important de continuer à vacciner aussi rapidement que possible", a-t-elle ajouté, car il s’agit de mener une course face à ce variant plus contagieux.

Les Vingt-Sept se sont récemment mis d’accord pour coordonner leurs mesures afin de faciliter les voyages dans l’UE pendant l’été avec l’adoption du certificat Covid, mais prévoient la possibilité de réintroduire des restrictions en cas d’émergence d’un variant.