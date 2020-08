Coronavirus : 7000 cas rapportés en 24h, une progression "exponentielle" en France, 21 départements en zone rouge

L’épidémie de Covid-19 a repris une progression "exponentielle" en France, avec plus de 7000 nouveaux cas d’infection enregistrés en 24 heures, a indiqué ce vendredi soir la Direction générale de la Santé.

"La dynamique de progression de l’épidémie est exponentielle" en France métropolitaine, avertit la DGS dans un communiqué, avec 7379 nouveaux diagnostics positifs enregistrés ces dernières 24 heures, contre 6111 jeudi et 5429 ce mercredi. C'est le plus grand nombre de cas observé en un jour derrière le pic du 1er avril (7578 cas).

Et il s'agit en majorité de cas avec symptômes.

" Plus de la moitié des cas positifs (51 %) présentaient des symptômes " au cours de la semaine du 17 au 23 août, contre 48 % la semaine précédente, souligne l’agence de santé publique dans son point hebdomadaire. Le nombre de cas positifs a poursuivi sa " progression exponentielle ", en augmentation de 58 %, plus rapide que celle du taux de dépistage (+ 32 %). Cette hausse est plus rapide chez les jeunes adultes (+ 86 % chez les 20-24 ans, + 65 % chez les 25-29 ans), mais elle concerne " l’ensemble des classes d’âge ", souligne l’agence sanitaire, avec par exemple 43 % de cas en plus chez les 65-74 ans et 13 % en plus chez les personnes âgées d’au moins 75 ans.

21 départements en zone rouge

Depuis 8h vendredi, le port du masque est de rigueur à tout moment dans l'ensemble des rues de Paris et de sa proche banlieue, sous peine d'une amende de 135 euros.

A la demande de la mairie, les cyclistes et les adeptes du footing en ont été in extremis exemptés.

Un total de 21 départements (sur une centaine) sont placés en France en "zone rouge", dont celui des Alpes-Maritimes (sud-est) où doivent avoir lieu les deux premières étapes du Tour de France cycliste qui commence samedi.

Le départ à Nice se déroulera en "quasi huis clos", ont décidé les autorités, et le long du parcours dans cette ville et dans son arrière-pays montagneux, le port du masque sera obligatoire.