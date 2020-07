Comment la France compte relancer son économie essoufflée par le coronavirus

20 milliards pour l’environnement. Jean Castex veut "faire de l'économie française la plus décarbonée d'Europe". Son plan prévoit des financements pour " la rénovation thermique des bâtiments, pour réduire les émissions des transports et de nos industries, pour produire une alimentation plus locale et durable, pour soutenir les technologies vertes de demain comme les batteries, pour mieux recycler et moins gaspiller ". Le plan de relance prévoit également " un plan vélo très ambitieux ". Jean Castex a dit croire à une écologie créatrice de richesses, à "une croissance écologique" et non une "décroissance verte".