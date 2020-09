Climat : pour faire baisser la température, Milan va planter 3 millions d’arbres

Milan veut devenir la ville la plus verte d’Italie, voire d’Europe. Il faut dire qu’en Italie comme ailleurs dans le monde, les canicules sont de plus en plus fortes et de plus en plus régulières. Les villes doivent donc s’adapter pour rester vivables dans les prochaines années.

Il peut y avoir une différence allant jusqu’à cinq degrés pendant l’été.

Les autorités milanaises ambitionnent, dans les dix prochaines, années de créer 29 nouveaux parcs et de planter trois millions d’arbres. Avec un tel bouleversement de l’urbanisme, les autorités espèrent faire baisser les températures. "La différence de température entre les zones très urbanisées du centre-ville et les autres zones plus vertes est impressionnante", explique Pierfrancesco Maran, adjoint au maire chargé de l’environnement. "Il peut y avoir une différence allant jusqu’à cinq degrés pendant l’été".