Climat, pandémie, économie, biodiversité : ce qu’il faut retenir des propos d’Ursula von der Leyen lors de l'État de l'Union

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu ce matin son deuxième discours sur l’Etat de l’Union au Parlement européen à Strasbourg. Un discours marqué par la pandémie de Covid-19 et la stratégie européenne qui y est liée, le climat, les valeurs européennes y compris la lutte contre les violences faites aux femmes, la défense commune et les règles budgétaires européennes.

Le climat a lui aussi tenu la corde dans le discours sur l’Etat de l’Union prononcé ce matin et les interventions des députés qui ont suivi. Alors qu’Ursula von der Leyen a rappelé l’ambitieux pacte vert européen visant à atteindre la neutralité carbone en 2050 en passant par une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.

Il y a deux mois, la Commission européenne a présenté un paquet législatif concrétisant le basculement vers une économie plus verte. Il comporte notamment la fin des voitures diesel et essence, la taxe kérosène pour le secteur aéronautique, voire création d’une taxe carbone aux frontières européennes.

►►► À lire : "En Europe, il n’y a que des mauvais élèves pour la neutralité carbone"

Le co-président du groupe des Verts au parlement européen, le Belge Philippe Lamberts, a répliqué en insistant sur l’urgence des décisions à prendre : "Nous ne pouvons plus nous défausser sur les générations futures : accélérer la mise en œuvre, relever le niveau d’ambitions, mettre en cohérence les objectifs et les moyens qui les servent. Plus vite, plus haut, plus fort. Il est temps d’appliquer la devise olympique à nos efforts pour sauver le climat […] La PAC (politique agricole commune, ndlr) est l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire".

Le député européen a appelé la Commission européenne à "accélérer la neutralité carbone. Pourquoi attendre 2032 pour taxer le kérosène ? Comment expliquer que les énergies fossiles reçoivent chaque année de dizaines de milliards d’euros de subsides ? Vous avez toutes les cartes en main pour éviter ce scandale, c’est la crédibilité du green deal qui est en jeu […] Après avoir raté la révolution numérique, l’Union ne peut se permettre de rater la révolution verte", a-t-il conclu.

Concernant la biodiviersité, Ursula von der Leyen a annoncé que l’Union allait doubler son financement extérieur, en particulier pour les pays les plus vulnérables, soulignant au passage qu'une plus grande ambition climatique se devait d’avoir une dimension aussi sociale qu'équitable.