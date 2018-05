Cinq ans après la crise bancaire, Chypre se porte mieux mais tout le monde n'en profite pas

En arrivant au rendez-vous que nous lui avons fixé au centre de Nicosie, Andrea Schiapanis a le cœur gros. Parler à la télévision belge, elle n’en avait pas très envie. Son mari encore moins. Mais leur fils a insisté, pour que leur histoire soit connue au-delà des frontières de Chypre.

Leur histoire, c’est celle de milliers de chypriotes qui ont vu leurs économies disparaître du compte qu’ils possédaient à la banque Laiki, la deuxième banque du pays, dont il est important de préciser qu’elle était une banque publique. En 2013, tout ce qui excédait cent mille euros a été purement et simplement confisqué pour renflouer le secteur bancaire.

Pour se battre contre ce qu’ils appellent une punition qu’ils ne méritaient pas, ces chypriotes se sont regroupés en association. Sykala, l’association dont Andrea est membre, rassemble pas moins de cinq mille personnes.

"Au niveau psychologique, on était vraiment choqués, explique Andrea. Après ça, on n’avait plus de travail, et plus de moyen de gagner de l’argent puisqu’il n’y avait plus le moindre client. Mais malgré tout, on devait garder notre job, alors on a fait tous les sacrifices nécessaires". En commençant par se séparer des deux employés de leur magasin d’ameublement. Désormais, Andrea et son mari se débrouillent à eux deux, y compris pour la livraison de certains meubles très lourds.

"On n’avait pas le choix, poursuit-elle. On a perdu tout ce qu’on avait accumulé pendant toute une vie de travail. Ils nous ont vraiment mis dans une situation inextricable, parce qu’on ne savait pas ce qu’il fallait faire. Fallait-il tout recommencer? Mais à notre âge, ce n’est pas facile!". Certains n’y sont d’ailleurs pas arrivés; parmi les déposants de l’association Sykala, 36 se sont suicidés.

Les indicateurs économiques sont au vert

Cinq ans après la crise qui a frappé Chypre et dont on se souvient essentiellement en évoquant la fermeture des banques pendant douze jours et les files de chypriotes devant les distributeurs d’argent, tout semble pourtant indiquer que l’économie de l’ancienne colonie britannique a retrouvé ses couleurs. C’est en tout cas le message porté par Marios Tsiakkis, le secrétaire général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Chypre : "En 2017, nous avons eu un taux de croissance du PIB de presque 4%, ce qui est l’un des plus élevés dans l’Union européenne. Le taux de chômage, même s’il est encore de 9.6%, est nettement moins élevé qu’en 2013, où il atteignait presque 16,7%…. Le secteur de la construction, qui avait été frappé par la crise se rétablit favorablement, nous voyons de nombreux nouveaux bâtiments être construits dans le pays, ainsi que de nombreux investissements étrangers. Donc, de façon générale, l’économie se porte bien".

D’autant que le tourisme ne cesse d’établir de nouveaux records de fréquentation. En 2018, le nombre de touristes séjournant à Chypre pourrait atteindre 4 millions, ce serait un nouveau record, comme ce fut déjà le cas en 2016 et en 2017. Et cela se voit le long des plages : que ce soit à Paralimni ou dans d’autres cités balnéaires, les nouveaux hôtels ont littéralement poussé comme des champignons ces dernières années, beaucoup d’autres ont été rénovés.

Mais cela n’empêche pas les organisations syndicales de déplorer une répartition inégale de ces nouveaux profits. A la récente fête du travail, c’est le Ministère des Finances qui a été choisi comme lieu de départ du cortège, histoire de bien marquer le lien entre la crise de 2013 et les conditions précaires qui se sont généralisées. "L’emploi partiel non volontaire a rapidement augmenté et reste à un niveau important", explique Pavlos Kalosinatos, de l’Institut chypriote du travail. "Il y a aussi ces contrats fixes mais pour une durée de trois mois, ou six mois, avec un salaire de 500 ou 600 euros. Ce sont clairement des résultats de la crise économique".

Retour à Nicosie, où le Président de l'association Sykala(déposants de la banque Laiki) nous explique avoir toutes les raisons d’espérer un verdict favorable de la justice. La justice de Chypre est en effet saisie depuis plusieurs années et le mois dernier, une plainte a été déposée à la cour de justice européenne contre la Commission, le Conseil et la banque centrale européenne.