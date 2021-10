Ciao, ciao Alitalia : dernier vol pour la compagnie nationale italienne qui se voulait "la plus sexy d’Europe", place désormais à ITA

C’est l’histoire d’une faillite aérienne, une de plus. C’est aussi l’histoire d’une faillite à l’italienne, une de plus également. La disparition d’Alitalia, la compagnie aérienne nationale italienne, était programmée depuis longtemps. De rendez-vous manqués en investisseurs échaudés, sans oublier la pléthore de vols annulés, celle qui se voulait la compagnie "la plus sexy d’Europe" il y a quelques années encore, effectue son dernier vol ce jeudi soir à 22h05 de Cagliari à Roma Fiumicino. Un vol empreint de nostalgie où les 177 passagers de l’Airbus A320 " Primo Levi " seront confiés à une légende de l’aéronautique transalpine, le commandant Andrea Gioia, plus de 15.000 heures de vol au compteur et chez Alitalia depuis 1989.