Brexit : les discussions sur l'Irlande du Nord continueront la semaine prochaine

Les pourparlers entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour réduire les tensions post-Brexit dans la province britannique d'Irlande du Nord se poursuivront la semaine prochaine à Londres, a annoncé samedi Downing street. Les discussions de cette semaine ont été "constructives" mais les Britanniques indiquent qu'une percée doit être faite rapidement.

Mais "la réalité est que nous sommes toujours très éloignés sur les grandes questions" concernant le protocole nord-irlandais, a affirmé un porte-parole du gouvernement britannique.

C'est pourquoi les pourparlers concernant ce texte se poursuivront la semaine prochaine dans la capitale britannique.

"Une équipe de négociation de la Commission européenne se rendra mardi à Londres pour plusieurs jours de discussions intensives", précise le communiqué. Au programme: mesures sanitaires, ainsi que procédures et contrôles douaniers.

Destiné à la fois à protéger le marché européen et à empêcher le rétablissement d'une frontière physique sur l'île d'Irlande qui risquerait de fragiliser la paix, le protocole nord-irlandais maintient de fait l'Irlande du Nord dans l'union douanière et le marché unique européens. Il a dès lors été convenu que les marchandises transportées de Grande-Bretagne en Irlande du Nord devaient répondre aux exigences européennes et donc être également contrôlées.

Londres dénonce le protocole

Mais il est dénoncé par Londres et les unionistes nord-irlandais, attachés au maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Ils l'accusent de perturber les échanges entre la province et la Grande-Bretagne, séparées par la mer, et ils souhaitent le renégocier, ce que Bruxelles refuse.

Les Britanniques qualifient depuis un certain temps le protocole d'inapplicable et ont menacé publiquement d'y mettre fin de manière unilatérale

A cause du protocole, les stocks de crackers de Noël ne peuvent pas atteindre l'Irlande du Nord

"A cause du protocole, les stocks de crackers de Noël ne peuvent pas atteindre l'Irlande du Nord", a accusé Downing street dans son communiqué, appelant à trouver des "solutions de bons sens" pour réduire ces perturbations.

Le gouvernement britannique a en outre averti qu'il était toujours déterminé à obtenir un arbitrage international pour faire respecter les lois du marché unique en Irlande du Nord, au lieu de la Cour européenne de justice (CJUE).

Il semble toutefois peu probable que la suppression de ce rôle soit négociable pour l'Union européenne, ce qui fait de l'annulation du traité la seule étape possible pour le Royaume-Uni. Selon des sources à Bruxelles, la Commission européenne souhaiterait riposter durement si les Britanniques agissent de la sorte.