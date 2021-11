Brexit : la Commission européenne demande à Londres de régler le dossier des licences de pêche pour le 10 décembre

La Commission européenne a demandé mercredi à Londres de régler le contentieux post-Brexit sur les licences de pêche avec la France pour le 10 décembre, a annoncé un de ses porte-paroles. "Le commissaire Virginijus Sinkevicius (Environnement et pêche) s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre (britannique) George Eustice et a insisté pour que les contentieux sur les licences de pêche soient conclus d'ici le 10 décembre", a indique le porte-parole.

Les justificatifs

La France avait précédemment demandé à la Commission d'être "plus active" sur ce dossier. Elle réclame plus de licences de pêche à Londres et à l'île anglo-normande de Jersey dans le cadre de l'accord post-Brexit signé fin 2020.

Les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir.

►►► À lire aussi : Pêche Post-Brexit : Paris demande à l'UE d'être "plus active" dans le contentieux avec Londres

Au total, depuis le 1er janvier 2021, la France a obtenu "plus de 960 licences" de pêches dans les eaux britanniques et des îles anglo-normandes, mais Paris réclame encore plus de 150 autorisations, selon le ministère français de la Mer.

Dans la zone des 6 à 12 milles nautiques des côtes britanniques, les débats sont tendus pour 40 bateaux (de plus de 12 mètres) qui ont été récemment mis à l'eau en remplacement d'anciens navires. Londres refuse pour le moment de leur délivrer une licence, estimant qu'il s'agit de nouvelles demandes car elles concernent des navires plus modernes et souvent plus puissants.