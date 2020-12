Brexit, coronavirus, plan de relance… Tour d’horizon de l’année 2020 de l’Union européenne

Cette année 2020 aura été marquée par de nombreux défis que l’Union européenne a dû relever. En effet, entre le Brexit dont les négociations houleuses sont arrivées à leur terme, in extremis, la semaine dernière, aboutissant un accord, mais aussi la crise du coronavirus qu’il a fallu gérer et un accord de relance de 750 milliards d’euros, qui aura nécessité plusieurs jours d’intenses négociations entre les Etats membres, les dossiers ont été nombreux. Tour d’horizon de cette année 2020. Et demain ?

Marianne Dony est professeure de droit européen à l’Institut d’études européennes de l’ULB. Invitée sur Matin Première, elle revient sur les nombreux défis auxquels l’Union européenne a dû faire face en cette année, pour le moins, exceptionnelle.

Gérer une pandémie, sans (toutes) les compétences

Impossible de parler de l’année 2020 de l’Union européenne sans aborder la crise du coronavirus qui a frappé la planète et qui a débuté voilà déjà il y a un an dans la province du Hubei en Chine.

Quel rôle l’Union européenne a joué dans la gestion de cette crise ? Un rôle nuancé. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte.

"Le problème de l’UE c’est que dans le domaine de la santé et des pandémies l’UE ne dispose pas de compétences complètes. Le traité parle bien des problématiques des pandémies internationales mais exclut toute harmonisation des législations européennes. Donc cela explique la manière dont l’UE a pu agir", explique Marianne Dony.

Malgré ses efforts, l’Union européenne n’avait pas les compétences pour imposer un ordre de marche aux Etats membres. Et, les débuts ont été pour le moins compliqués. "Les Etats membres ont agi en ordre dispersé", pointe la professeure de droit européen. "Il n’y a pas eu de coordination et l’Union européenne ne pouvait pas l’imposer".

Une solidarité tardive mais présente

Pire, l’Union européenne et les 27 Etats membres ont eu des difficultés à engager la solidarité européenne pour venir en aide à l’Italie, qui fut au début de la crise en Europe, l’épicentre des contaminations. A cet égard d’ailleurs, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne avait présenté ses excuses à l’Italie pour ne pas lui être venu en aide assez tôt. "On peut distinguer deux périodes, précise Marianne Dony, avant et après le mois de mars. Et après le mois de mars, on voit une Commission européenne qui essaye de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour faire avancer les choses".

En effet, "la solidarité a mis du temps à se mettre en œuvre. Mais aujourd’hui on peut constater que la solidarité a joué et que, par exemple pour les masques et les instruments de protection, dès le lendemain du discours d’Ursula von der Leyen présentant ses excuses à l’Italie, il y a eu des mécanismes, des achats groupés, des fonds importants mis à disposition".

Le fond de relance

Il aura fallu quatre jours d’intenses négociations pour pouvoir aboutir à un accord entre les 27 sur le dossier du plan de relance. Presque le plus long sommet de l’histoire de l’Union européenne. Mais un marathon diplomatique qui aura fini par aboutir à un plan de relance économique ambitieux mais également inédit dans sa forme. 750 milliards d’euros. Une réussite qu’il va désormais falloir mettre en œuvre pour gérer la crise économique liée au coronavirus.

"C’est fondamental pour gérer la crise du coronavirus, mais c’est aussi un saut qualitatif très important pour l’Union européenne car il s’agit du premier exemple d’emprunt en commun. Jusque-là, on connaissait les mécanismes où l’Union européenne empruntait et elle prêtait aux Etats membres, mais ici elle donne aux Etats. Ce sont des financements à fonds perdu", analyse Marianne Dony.

Un plan de relance inédit tant par son ampleur que par la qualité de ce dernier. Ce qui prouve pour la professeure de droit européen que "l’Union européenne a pris la mesure de la gravité de la situation. Elle a été déterminée à faire le maximum. L’UE a autorisé les Etats membres à aider les entreprises dans des mesures jamais vu auparavant en assouplissement des règles en matière d’aides d’Etat. Donc nous avons eu à la fois des aides d’Etats mais aussi une augmentation des aides européennes, c’est énorme."

Un trio de choc à la manœuvre ?

S’il faut des règles, des normes, il faut aussi de la volonté politique pour mettre en œuvre des politiques importantes. Pour Marianne Dony, l’Union européenne a bénéficié d’un trio de choc pour mettre en place les mesures de gestion de crise du coronavirus : Ursurla von der Leyen à la tête de l’Exécutif européen, Charles Michel président du Conseil européen et "la chancelière allemande, Angela Merkel, dont le pays exerçait la présidence tournante de l’Union européenne. Ce trio a permis de bien avancer".