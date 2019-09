Brexit: comment un juge écossais peut bouleverser le travail des parlementaires de Londres

Un nouvel obstacle pour Boris Johnson vient de surgir dans l’épineux dossier du Brexit. La “Court of Session” écossaise, la plus haute instance juridique d’Ecosse, a déclaré que la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement britannique est illégale .

A la fin de la suspension, il est de tradition que la Reine fasse un discours pour la “rentrée” du Parlement. Dans ce discours, elle fait le point sur les lois les plus importantes adoptées lors de la session parlementaire et présente l’agenda du Parlement avant la reprise des débats.

Quand la suspension du Parlement est ordonnée, les Parlementaires ne se rendent tout simplement plus à Westminster pour y tenir des débats et voter. Il s’agit d’une sorte de congé politique. Les lois n’ayant pas été votée avant sont abandonnées.

Lord Carloway, le juge écossais à l'origine du jugement polémique. - © Tous droits réservés

Une attaque envers la démocratie

Selon les juges écossais, Boris Johnson a essayé d’empêcher le Parlement d’exercer son contrôle sur le gouvernement en vue du Brexit, initiallement prévu pour le 31 octobre. Ils voient dans la suspension du parlement du 9 septembre au 14 octobre, une tentative de Boris Johnson d’empêcher les parlementaires d’interférer dans le Brexit.

Ils ajoutent que le Premier ministre a mal conseillé la Reine en lui demandant de suspendre le parlement.

Et c’est ce que les nombreux opposants politiques reprochaient également au Premier ministre. Selon eux, la décision de Boris Johnson est une véritable attaque envers la démocratie et a pour but de faire passer un Brexit sans accord coûte que coûte et sans opposition possible du Parlement.