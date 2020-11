Brexit : à minuit moins une, les négociateurs prolongent les discussions

Combien de fois a-t-on parlé de prolongations dans le dossier du Brexit ?

Et combien de fois les échéances ont-elles été dépassées, les délais reportés ?

Les négociateurs britanniques et européens viennent d’annoncer qu’ils prolongent de quelques jours leurs discussions : elles se poursuivront la semaine prochaine à Bruxelles. Initialement, le chef des négociateurs pour l’Union européenne Michel Barnier disait viser un accord sur les futures relations commerciales et collaborations pour la fin octobre. Puis, dans l’impossibilité de rencontrer l’objectif, pour la mi-novembre : le 15 novembre, c’est ce dimanche et la fin des tractations est une troisième fois reportée.

Les négociations se prolongent mais l’échéance, elle, ne bouge pas.

Il faut avoir ratifié un accord pour le 31 décembre. Et donc il faut que les négociateurs aboutissent la semaine prochaine pour avoir le temps de ratifier le texte dans les parlements respectifs. Cette date-là ne pourra plus être reportée, les délais légaux pour le faire sont révolus.

Pour prendre une image, prolonger ces négociations de quelques jours, c’est comme prolonger une session d’étude jusqu’à la toute dernière minute pour augmenter ses chances de réussite, mais sans pouvoir retarder l’examen.

Est-ce que ce sera payant ?

Tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout…

Ce rab' de négociation peut-il mener à un accord ? C’est la question à mille euros (ou pounds, selon la rive).

C’est possible. Rien n’est signé aujourd’hui, et les nœuds évoqués par les négociateurs sont les mêmes qu’au jour 1 : la pêche, des règles de concurrence équitables dans les relations commerciales. Mais un accord pourrait néanmoins être à portée de signature.

"Ce n’est pas parce que rien n’est signé qu’on n’est pas proche d’un accord" commente Philippe Marlière, professeur de sciences politiques à l’University College de Londres.

"Vous savez comment fonctionne ce type de négociations internationales : on a l’impression que tout va capoter et puis d’un coup, on sort un accord miraculeux du chapeau. C’est parce qu’il y a effectivement eu beaucoup d’accord intermédiaires conclus au fil du processus."

Mais pour la signature qui validerait l’ensemble, il ne reste plus beaucoup de temps, quelques jours tout au plus, dit Philippe Marlière. "Le temps presse. Il faudrait qu’on trouve au moins un accord commercial minimal, quitte à le compléter après. Une sortie sèche est encore possible mais, au Royaume-Uni, il y a de moins en moins de monde pour défendre ce scénario, y compris dans le camp conservateur du Premier ministre."

L’effet papillon appliqué au Brexit

Et précisément, dans l’entourage de Boris Johnson, plusieurs départs viennent d’être annoncés.

Il y a celui de son bras droit Lee Cain, son directeur de communication lui-même très lié à un autre bras droit du Premier ministre, Dominic Cummings dont la sortie vient d’être confirmée aussi aujourd’hui. Dominic Cummings… Stratège politique très controversé et tête pensante du Brexit.

Ces départs favoriseront-ils un compromis ? Ou seraient-ils les signes avant-coureurs qu’un compromis est sur le point d’aboutir et qu’ils s’en désolidarisent ?

"Dominic Cummings, c’est un ultra du Brexit. Ces départs annoncés rebattent un peu les cartes" analyse Philippe Marlière. "Les ultras du Brexit étant sortis, cela permet effectivement d’imaginer une tonalité plus modérée, qui faciliterait un accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sur le peu de temps qui reste."

Un autre événement extérieur, a priori sans lien direct avec ces négociations, pourrait peser en faveur d’un accord, souligne Philippe Marlière. Il s’agit de l’élection du démocrate Joe Biden à la Présidence des Etats-Unis.

"Joe Biden a été très clair sur un point épineux du dossier : la situation de l’Irlande du nord. ll a clairement dit et répété dans les médias britanniques qu’en aucun cas la sortie britannique de l’UE ne pouvait remettre en cause les accords de paix en Irlande du nord. Or les Bitanniques envisageaient de remettre en question l’unité économique de l’île d’Irlande. Joe Biden a qualifié cela de folie, de risque pour la paix. Son positionnement semble mettre un terme à l’incertitude sur l’Irlande du nord."

Le maintien de l’Irlande du nord dans l’Union douanière était un engagement signé par les Britanniques, pour éviter un retour de frontière et de tensions sur l’île d’Irlande. Le rétropédalage de Boris Johnson sur ce point avait ébranlé la confiance entre négociateurs. Mais il ne sera vraisemblablement plus question de ce retour en arrière.

Le coût de l’attente

Un accord est peut-être proche, certaines lignes bougent, mais s’il advient, il sera signé en toute dernière minute. Car, confirme Philippe Marlière, il n’est plus question de reporter la deadline ultime, qui approche à grands pas.

Quelle que soit l’issue de ces négociations, le Royaume-Uni sortira bel et bien le 1er janvier du marché unique européen, de son union douanière, de toutes les coopérations et législations européennes qui ont été maintenues pendant la période de transition.

Sans accord commercial ratifié d’ici là, le Royaume-Uni ne sera alors qu’un pays tiers pour l’Union européenne, avec lequel les relations seront soumises aux règles du commerce international, ni plus ni moins.

Mais si un accord est atteint la semaine prochaine, dernière limite, qu’il soit riche ou élémentaire, il pourrait être salué avec soulagement et amertume par le monde économique. Parce qu'il ne laisserait que peu de temps, un mois et demi, aux entreprises pour en prendre connaissance et s’y adapter pour réduire au maximum les répercussions de cette sortie de l’Union européenne sur leur santé financière.

Quand la course contre la montre cessera pour les négociateurs européens, elle commencera pour les entreprises qui sauront enfin avec certitude ce qui les attend dans moins de sept semaines.