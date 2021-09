Biélorussie : l’opposante Maria Kolesnikova et l’avocat Maxime Znak écopent d’une peine de 11 et 10 ans de prison

Sa condamnation et celle de son coaccusé, Maxime Znak, à dix ans de prison, ont été annoncées par le service de presse de Viktor Babaryko, un autre opposant emprisonné pour lequel ils avaient travaillé. Ils étaient jugés pour "complot visant à s’emparer du pouvoir" et d'"appels à des actions portant atteinte à la sécurité nationale".

L’Union européenne a dénoncé le "mépris flagrant" de Minsk pour les droits humains, dans un communiqué. L’UE réitère également son appel à la libération "immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques", y compris celles de Mme Kolesnikova et de son coaccusé Maxime Znak. L’Union européenne évalue le nombre de prisonniers politiques dans cette ex-république soviétique à "plus de 650", dans le communiqué publié par le porte-parole du chef de la diplomatie des Vingt-Sept, Josep Borrell.