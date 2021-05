Avion dérouté par le Bélarus : l’UE appelle à un blocus de l’espace aérien biélorusse

Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont appelé lundi soir les transporteurs aériens basés dans l’UE à ne plus survoler le Bélarus et ont ouvert la voie à une interdiction d’accès des compagnies bélarusses à l’espace aérien et aux aéroports de l’Union.

Ils ont aussi ouvert la porte à une extension des sanctions contre des responsables et des entités bélarusses, ainsi qu’à d’autres sanctions économiques ciblées.

Certains avaient déjà fait ce choix plus tôt dans la journée

Un peu plus tôt, plusieurs pays et compagnies aériennes avaient déjà pris la décision de ne plus voler dans l’espace aérien biélorusse.

La Lituanie a annoncé lundi qu’elle n’autoriserait aucun vol, ni vers ni depuis son territoire, traversant l’espace aérien biélorusse, au lendemain de l’interception par la Biélorussie d’un avion de ligne à destination de Vilnius et l’arrestation d’un journaliste d’opposition qui se trouvait à bord.

"Tout vol vers ou depuis les aéroports lituaniens via l’espace aérien biélorusse est interdit" à partir de mardi, a déclaré le ministre des Transports Marius Skuodis lors d’une réunion gouvernementale à Vilnius.

Le gouvernement lituanien a indiqué qu’il proposait à l’UE de fermer l’espace aérien biélorusse pour tous les vols internationaux des compagnies basées dans l’UE.

Vilnius souhaite aussi une interdiction de vols des compagnies aériennes biélorusses à destination des États membres de l’UE et des sanctions contre le transporteur aérien national Belavia, ainsi que "toutes les personnes et organisations responsables" de l’incident de dimanche.

"La Lituanie a la possibilité de prendre certaines mesures par elle-même, mais la principale réponse que nous espérons doit être internationale", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis lors d’une conférence de presse après la réunion.

Le transporteur régional balte airBaltic, basé en Lettonie, a annoncé lundi qu’il allait éviter l’espace aérien biélorusse jusqu’à nouvel ordre.

La Lituanie et la Lettonie partagent toutes deux une frontière avec la Biélorussie.

En Pologne, qui est aussi un pays frontalier avec la Biélorussie, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a indiqué lundi qu’il allait lui aussi exhorter l’UE à interdire tous les vols à destination et en provenance de la Biélorussie. Il a une nouvelle fois qualifié l’incident de dimanche de "terrorisme d’État sans précédent de la part de la République de la Biélorussie".