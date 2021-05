Asile et migration: une centaine de migrants secourus sur des embarcations dans la Manche

Les autorités françaises ont secouru jeudi 106 migrants, dont un est tombé à l’eau, qui tentaient de traverser la Manche et de rejoindre les côtes anglaises sur trois embarcations, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Les secours sont d’abord intervenus vers 2H00 au large de Dunkerque, où ils ont pris en charge 36 personnes qui étaient en difficulté sur une embarcation.

Plus tard dans la nuit, la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a récupéré à son bord 21 naufragés avant de les déposer au port de Dunkerque.

En parallèle, un patrouilleur des affaires maritimes a porté assistance, avec une embarcation semi-rigide des pompiers, à un naufragé tombé d’un canot transportant 49 migrants à son bord. Tous ont été ramenés au port de Calais, sains et saufs.

Plus de 9500 traversées en 2020

Depuis fin 2018, ces traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités soulignant le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l’eau.

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.