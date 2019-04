Après la reprise économique, le gouvernement portugais drague ses émigrés

Et si ces étudiants ont plus confiance en leur avenir, c’est parce qu’après les années de vache maigres les entreprises recommencent à embaucher.

« C’est vrai que la situation s’est nettement améliorée, commente Joao, étudiant en biotechnologie. Il y a plus d’opportunités… Le risque de partir vivre à l’étranger est bien moins élevé aujourd’hui qu’avant, parce qu’il y a du travail. Pendant la crise, mon oncle a dû partir travailler en Afrique, parce qu’il était au chômage. Aujourd’hui, il est revenu et il a un boulot ici. »

Sophia et Joao sont deux jeunes étudiants en sciences à l’Université de Braga, au nord du Portugal. Futurs diplômés, ils n’envisagent pas leur avenir ailleurs qu’au Portugal. « J’espère trouver du travail ici, nous explique Sophia. J’étudie l’ingénierie biologique et cela ouvre pas mal d’opportunités… Aujourd’hui, je ne ressens pas le besoin d’aller à l’étranger pour travailler. Peut-être que je ne trouverai pas un job à côté de chez moi, je devrai aller un peu plus loin… Mais je suis confiante, il y aura des possibilités de boulot ici. »

Joana Moscoso a longtemps vécu entre la Suède et le Royaume Uni avant de rentrer au Portugal pour y créer une usine de haute technologie - © RTBF

Joanna aussi a fait des études scientifiques, après avoir roulé sa bosse en Suède, puis au Royaume-Uni, elle est rentrée à Braga, sa région d’origine. Aujourd’hui, elle envisage d’y construire une usine de haute technologie.

« L’entreprise pour laquelle je travaille est basée au Royaume-Uni. Elle a été créée dans une cuisine à Londres par un jeune Portugais. Il a mis en place un laboratoire de recherche là-bas et, aujourd’hui, nous avons besoin de construire une usine pour produire en grande quantité… »

« Le Portugal fournit beaucoup de jeunes gens qualifiés, beaucoup de talents, et, dans le même temps, les entreprises de hautes technologies ou les centres de recherche sont en pleine effervescence et ils commencent petit à petit à absorber les jeunes les plus qualifiés au Portugal… Ce n’était pas le cas avant. Nous étions en pleine crise ; il n’y a pas si longtemps les choses allaient vraiment mal ici, les gens étaient vraiment déprimés et l’économie a beaucoup souffert. Aujourd’hui, les choses vont mieux, les gens sont plus optimistes, il y a un élan au Portugal pour investir et pour que les gens reviennent au pays. »

Objectif du gouvernement : faire revenir les émigrés au Portugal

Le gouvernement vient de mettre en place un programme pour attirer ceux qui sont partis pendant la crise. Avec une réduction d’impôt à la clé pendant 3 ans pour ceux qui choisiront de rentrer au pays.

L’objectif est multiple : permettre aux entreprises comme celles de Joanna de trouver facilement de la main-d’œuvre, rajeunir une population vieillissante et lutter contre les effets négatifs de la fuite des cerveaux, nous explique le professeur Joao Texeira Lopes.

« Sur le plan économique, c’est une perte en capital humain. L’Etat a dépensé beaucoup d’argent pour la formation de ces jeunes sans en retirer les bénéfices. Cela se ressent notamment au niveau des services publics. Dans l’éducation, la santé, nous ne trouvons plus les fonctionnaires nécessaires pour assurer un service public de qualité. »

Le professeur Texeira Lopes en est certain : les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes pour inverser la tendance. D’autant qu’aujourd’hui, et c’est un phénomène nouveau, les émigrés que nous avons rencontrés, ne considèrent pas forcément leur retour comme définitif. Les jeunes Portugais reviennent peut-être au pays mais à la différence de leurs parents, ils sont déjà prêts à repartir.

À l’occasion des élections européennes du 26 mai prochain, la RTBF vous propose un petit tour d’Europe. Chaque mardi, nous vous emmènerons dans un pays de l’Union : de la Grèce, au Portugal, en passant par la Pologne, la Suède, et les Pays-Bas, nous aborderons les grands thèmes de la campagne électorale.