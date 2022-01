Appels à candidatures sur le rail allemand : Deutsche Bahn compte engager 21.000 personnes en 2022

La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn a fait savoir dimanche qu’elle comptait engager 21.000 personnes en 2022, notamment 5200 personnes à former.

L’entreprise publique recherche notamment environ 740 conducteurs de trains et 740 techniciens, a fait savoir un représentant de la compagnie au quotidien Bild.

"Nous constatons que la concurrence sur le marché de l’emploi augmente et nous entendons donc former et équiper plus de personnes", a confié Martin Seiler, membre du conseil d’administration.

Deutsche Bahn a déjà engagé 22.000 employés en 2021 alors que la compagnie perd chaque année des milliers de travailleurs qui accèdent à la retraite.

Les effectifs au sein de la Deutsche Bahn ont augmenté de 2000 unités l’an dernier en Allemagne après une hausse de 5000 personnes en 2020. Le groupe emploie quelque 220.000 personnes dans son pays uniquement.