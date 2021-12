Amnesty apporte de nouvelles preuves de violences de la Pologne et de la Biélorussie envers les migrants

Tant la Pologne que la Biélorussie font preuve de violence envers les migrants et demandeurs d’asile qui se trouvent à la frontière entre les deux pays, alerte Amnesty International lundi. L’organisation a récolté 75 témoignages de personnes envoyées à la frontière après s’être vu promettre une entrée dans l’UE.

Après leur arrivée à Minsk, les migrants sont amenés vers des "lieux de rassemblement" entourés de barbelés.

De là, l’armée biélorusse les force, en faisant usage de violence, à traverser vers la Pologne, certains étant poursuivis par des chiens, relate Amnesty International.

La plupart de ceux qui réussissent à rejoindre la Pologne sont immédiatement appréhendés et refoulés par l’armée polonaise.

Mon corps n’était plus que noir et bleu

"Certains avaient des poings américains et des bottes avec un bout en acier. Nous étions au sol, ils nous ont donné des coups de pied et nous avons dû leur donner nos téléphones et notre argent. Mon corps n’était plus que noir et bleu", raconte une victime.

Selon plusieurs témoignages, l’armée polonaise fait usage de bombes lacrymogènes au poivre, même contre des enfants, et force des migrants à traverser une dangereuse rivière.

Manque de réaction de l’Union européenne

Amnesty International déplore le manque de réaction de la Commission européenne face à ces violations flagrantes des droits humains.