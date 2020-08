Alexeï Navalny : les médecins allemands jugent possible de transporter l’opposant, son épouse demande à Poutine d’autoriser le transfert

Des médecins allemands qui ont pu examiner Alexeï Navalny en Sibérie occidentale ont assuré être en mesure de transporter l'opposant russe à Berlin pour qu'il y soit soigné, a annoncé vendredi l'ONG allemande ayant dépêché un avion-ambulance sur place.

"L'équipe médicale allemande (sur place) nous a dit qu'elle pouvait et souhaitait transporter Navalny à Berlin et c'est aussi le souhait de sa famille", a indiqué l'ONG Cinema for Peace, qui a affrété un avion sanitaire à Omsk, alors que les autorités russes affirment elles que l'opposant n'est pas en état d'être transporté.

Un laboratoire de la police russe a découvert une substance chimique industrielle sur le corps de l'opposant du Kremlin Alexeï Navalny, ont indiqué ce vendredi des responsables de la région de Sibérie où le leader de l'opposition est hospitalisé. Ses alliés pensent qu'il a été empoisonné, mais selon ses médecins, il n'existe aucune preuve d'un tel empoisonnement.

Selon l'agence de presse Reuters, la substance chimique était présente sur les mains et dans les cheveux de Navalny, ont indiqué les responsables régionaux de la santé. La nature de la substance était encore inconnue ce vendredi. Les alliés de Navalny pensent que le chef de l'opposition a été empoisonné lorsqu'il a bu du thé dans un aéroport russe.

Demande d'autorisation à Poutine

La femme du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, a demandé ce vendredi à Vladimir Poutine de permettre son transfert en Allemagne, alors que les médecins russes disent n'avoir trouvé "aucun poison" dans l'organisme de son mari, dans le coma dans un hôpital sibérien.

La famille et les alliés de Navalny, 44 ans, dénoncent le refus des médecins russes de transférer l'opposant, qu'ils considèrent comme une "menace pour la vie" de Navalny, 44 ans, qui se trouve dans le coma et sous respiration artificielle après avoir fait un malaise dans un avion ce jeudi.

L'entourage de Navalny, a également saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour obtenir des autorités russes l'autorisation de le transférer en Allemagne, a-t-on appris auprès de la Cour.