Le Parlement européen passera de 751 à 701 sièges après le Brexit

Le président du Conseil européen Donald Tusk a indiqué ce vendredi soir que les 27 pays membres restant dans l'Union Européenne s'étaient mis d'accord pour ramener de 751 à 705 le nombre de sièges au Parlement européen après le départ du Royaume-Uni.

Donald Tusk, qui s'exprimait à l'issue d'un sommet informel, a ajouté que les dirigeants européens étaient d'accord pour moderniser le budget européen et que certains d'entre eux étaient prêts à contribuer davantage.

La vision britannique de la future relation avec l'Union européenne est, si elle se confirme, "purement illusoire", a déclaré Donald Tusk.

"Il semble que l'idée d'avoir le beurre et l'argent du beurre est toujours bien vivace. Nous l'avons dit et répété, nous ne pouvons pas envisager de marché unique à la carte. Cela restera notre principe directeur et immuable", a déclaré Tusk, alors que la Première ministre britannique Theresa May doit préciser sa vision du partenariat post-Brexit vendredi prochain.

Londres affirme pour l'heure vouloir quitter le marché unique et l'union douanière, mettre fin à la liberté de circulation des migrants et à la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Dans le même temps, Theresa May voudrait négocier un accord qui réduirait autant que possible les droits de douane et les démarches administratives.