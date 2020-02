A-t-on vraiment découvert le tombeau de Romulus, le fondateur de Rome ? A-t-il réellement existé?

Romulus a-t-il un jour existé ?

La mythologie romaine raconte que Romulus et Rémus étaient les enfants jumeaux de la vestale Rhéa Silvia et du dieu Mars. Leur grand-père, le roi Numitor les avait séparés de leur mère et avait ordonné qu'ils soient abandonnés. Une louve recueillit et nourrit les deux enfants.

Romulus et Rémus décidèrent à l'âge adulte de fonder une ville là où avaient vécu leur enfance. Mais Romulus tua son frère alors que l'un et l'autre luttaient pour régner sur la ville et que Rémus avait franchit le sillon qu'il avait tracé pour marquer l'enceinte de la cité nouvelle. La fondation légendaire de Rome fut donc fixée au 21 avril de l’an -753 av. J.-C. par Romulus. La louve allaitant les deux jumeaux devint ensuite le symbole de Rome.