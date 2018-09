A la découverte du Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion

L'un des volcans les plus actifs du monde est entré en éruption pour la quatrième fois de l'année dans la nuit du 14 septembre dernier. Le Piton de la Fournaise occupe à lui seul près d'un tiers de la surface de l'Ile de la Réunion, en plein océan indien. L’éruption du volcan offre un spectacle exceptionnel.

Nous avons suivi Céline et Vincent, un couple belge installé à La Réunion pour un an, qui s’apprêtent à vivre leur première éruption. Comme eux, des centaines de touristes empruntent les sentiers de randonnée, car avant de pouvoir observer ce spectacle de la nature, il faut braver les kilomètres bien emmitouflés.

"En Belgique, on n’a pas beaucoup l’occasion de voir des éruptions, il y a des phénomènes ici à la Réunion qui sont exceptionnels et ça vaut la peine de les voir. Même s’il fait froid, on y va."

"C’est sûr qu’il faut le mériter, c’est plus ou moins une heure de marche à pied avec un beau coucher de soleil et jusqu’à présent on n’a pas froid."