A 37 ans, la plus vieille ourse polaire d'Europe s'éteint dans un zoo berlinois

La plus vieille ourse polaire d'Europe s'est éteinte le 24 décembre au Zoo de Berlin, a annoncé ce dernier lundi. La femelle Katjuscha a tiré sa révérence à 37 ans, alors que les ours polaires vivent généralement entre 25 et 30 ans.

L'ourse, née en 1984 au Zoo de Karlsruhe et arrivée à Berlin à l'âge d'un an, a été découverte morte dans son enclos extérieur par ses soigneurs. Elle souffrait depuis longtemps de problèmes cardiaques.

Elle avait cohabité avec l'ourson Knut, star du parc élevé au biberon dès sa naissance en 2006. Le petit ursidé, premier ours polaire né en captivité depuis plus de 30 ans, était décédé soudainement en 2011.

Un mémorial est dédié à Knut dans le zoo de l'ouest de Berlin, qui avait engrangé des millions d'euros de recettes grâce à lui et à tous les produits dérivés.