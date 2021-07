78 migrants secourus dans la Manche alors qu’ils tentaient de rejoindre les côtes britanniques

Les autorités françaises ont secouru dimanche 78 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais alors qu’ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre les côtes britanniques, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

►►► A lire aussi : Trop de violence contre les migrants en Libye : MSF suspend ses activités dans les camps de Tripoli

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a d’abord été informé qu’une embarcation de migrants se trouvait en difficulté en zone du Dyck (Nord), selon un communiqué de la préfecture maritime. Les 35 occupants, donc cinq femmes et six enfants, ont été secourus et déposés au port de Calais vers 10h00.

Sept blessés semblant présenter des lésions cutanées

Par ailleurs, 43 migrants en difficulté au large du Touquet (Pas-de-Calais) ont été secourus, dont "sept blessés semblant présenter des lésions cutanées", et reconduits au port de Boulogne-sur-Mer. Ils ont été pris en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) 62 et la police aux frontières (PAF) 62.

Ces opérations de secours portent à 236 le nombre de migrants secourus dans le détroit du Pas-de-Calais depuis vendredi.

Des traversées qui se multiplient

Depuis fin 2018, ces traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités soulignant le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l’eau.

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.