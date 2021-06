3000 personnes à Ceuta, un mois après la vague migratoire inédite dans l’enclave espagnole

Un mois après la vague migratoire inédite dans l’enclave espagnole de Ceut a, 3000 personnes "en situation irrégulière" sont encore sur place, ont indiqué jeudi les autorités locales de ce petit territoire situé dans le nord du Maroc. "Nous estimons que 3000 personnes, adultes et mineures, sont restées à Ceuta, sur les 12.000 entrées de façon irrégulière dans notre ville les 17 et 18 mai", a déclaré Juan Vivas, chef du gouvernement local de Ceuta. Parmi eux, 830 mineurs.

"Ces 3000 personnes se trouvent pour une grande partie d’entre elles dans une situation de précarité absolue", a déploré. Juan Vivas dénonce une situation "insoutenable pour la ville, et qui de surcroît s’aggrave de jour en jour". Il a exhorté le gouvernement central à agir "au plus vite" afin "que les dommages causés ne soient pas irréparables". Il s’agit, selon lui, à la fois d’une "urgence humanitaire" et d’une question "de tranquillité et de sécurité des citoyens" de l’enclave.