Zones rouges en France : les restrictions belges et allemandes jugées "injustes", notamment par la région PACA

Berlin a placé lundi l'Ile-de-France, avec Paris, et Provence-Alpes-Côte d'Azur en zones à risque en raison du nombre élevé de cas d'infections par le nouveau coronavirus, recommandant d'éviter "les voyages touristiques, non indispensables".

"Les messages des derniers jours sont très anxiogènes pour nos professionnels. On a commencé par l'Angleterre, il y a eu un retour massif (en Grande-Bretagne) de la clientèle anglaise. Maintenant, on parle de l'Allemagne, de la Belgique", a regretté auprès François de Canson, président du Comité régional du tourisme.

Des décisions "violentes et injustes" : des responsables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'une des plus visitées de France, ont regretté jeudi les restrictions de voyage imposées par la Belgique et l'Allemagne après la Grande-Bretagne.

"Venez chez nous!"

La décision de l'Allemagne de déconseiller les voyages non essentiels est celle qui suscite le plus d'inquiétude dans le sud-est de la France. Cinq millions de nuitées sont réservées par des Allemands en temps normal sur une année dans la zone. Les Allemands comptent en effet dans le top 5 des clientèles internationales dans cette partie de la France et sont très nombreux à y passer leurs vacances au mois de septembre, à l'arrière-saison. "Stopper subitement et unilatéralement ces échanges entre nos cultures et nos destinations, c'est violent, c'est injuste", a estimé François de Canson.

"Venez chez nous! " a-t-il lancé aux touristes allemands et belges en assurant que les règles sanitaires étaient respectés dans la région.

Le port du masque est désormais obligatoire dans des villes comme Nice ou Marseille ainsi que dans des zones touristiques comme le centre d'Arles et d'autres localités provençales. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (la plus touristique de France après Paris) accueillait 40% de visiteurs étrangers avant la pandémie mondiale de coronavirus, qui a bouleversé les déplacements internationaux. Cette année, la clientèle est restée majoritairement française.

