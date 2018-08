Yves Leterme nie avoir un comportement autoritaire au sein de l'organisation Idea

En plus d'un manque de pouvoir de décision collectif, le rapport évoque aussi des cas de discrimination, de traitement préférentiel et de harcèlement. Ce qui se révèle gênant pour une organisation qui promeut les principes de la démocratie.

L’ancien premier ministre belge Yves Leterme est au cœur d’une polémique en Suède. Selon un audit du bureau de consultance KPMG, la direction de l’Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (Idea) utiliserait des "pratiques autoritaires" .

La secrétaire d’État suédoise à la coopération au développement, Eva Svedling, a quant à elle qualifié la politique de la direction d’"inacceptable" et a indiqué qu’il fallait du changement. Yves Leterme rétorque qu’il n’a pas encore eu de contact avec la secrétaire d’État : "Je vais l’écouter et voir où il est possible d’améliorer les choses."

Pratiques autoritaires

Lors de l’émission Terzake (VRT), Yves Leterme a nié également les accusations de pratiques autoritaires. "J’ai mis en place une approche de centralisation", se justifie-t-il. "Nous avons quinze bureaux dans le monde. J’ai fait en sorte qu’il y ait davantage de contrôles sur les appels d’offre. Les personnes qui, avant, pouvaient réserver facilement réserver un voyage avec l’argent de l’organisation, doivent dorénavant recevoir une autorisation. Je peux comprendre que tout le monde n’apprécie pas, surtout quand la réponse est négative."

En outre, il a apporté d'autres changements: les employés sont par exemple évalués en fonction des prestations. Par conséquent, les contrats de certaines personnes n’ont pas été renouvelés, car ils n’avaient obtenu d’assez bons résultats.

Questions d’impôts

Autre sujet qui pourrait fâcher: il s’est avéré que les impôts que l’ancien premier ministre payait en Belgique lui ont été remboursées par Idea. "Je n’ai pas pris la décision moi-même, c’est le comité d’audit qui a décidé de le faire au nom des États membres. Ça s’est passé pendant deux ans et cela revient à un montant d’un peu plus de 40.000 euros", se défend Yves Leterme.

Vendredi, une réunion extraordinaire aura lieu, l’objectif est de discuter d’un plan action pour répondre aux commentaires émis dans l’audit de KPMG. La Suède est le plus important contributeur. Si le pays scandinave décide de ne plus accorder de subventions, cela risque de compromettre l’avenir d’Idea.