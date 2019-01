Youth For Climate: ailleurs aussi, ça bouge !

Pour sa troisième édition ce jeudi, la marche "Youth For Climate" a rassemblé presque trois fois plus de jeunes que la semaine dernière. Dans d’autres pays d’Europe et du monde aussi, les jeunes s’organisent et sèchent les cours pour faire pression sur les politiques. Australie, Suisse, Allemagne : petit tour des plus grosses mobilisation depuis septembre et l'appel de Greta Thunberg à sécher les cours.

Ils étaient 35.000 à Bruxelles aujourd’hui, 2000 environ à Liège et près de 700 à Namur pour une nouvelle marche pour le climat. Un mouvement qui prend de l’ampleur au fil des semaines en Belgique et qui montre que les étudiants veulent du changement de la part des politiques. Mais les jeunes belges ne sont pas seuls à fouler le pavé ces derniers jours. D’autres en Europe et ailleurs se mobilisent, même si la marche de ce jeudi à Bruxelles est la première à rassembler autant de monde. A la base du mouvement, il y a bien-sûr Greta Thunberg, une jeune suédoise qui avait décidé dès septembre de sécher les cours le vendredi pour aller manifester devant le parlement suédois à Stockoholm. Cette fille de 15 ans demandait une réaction de la part des dirigeants politique, avant de s'exprimer à Katowice durant la COP24 en novembre. C'est encore elle qui avait appelé les étudiants du monde entier à une "grève internationale" début décembre. Et visiblement, elle a bien été entendue.