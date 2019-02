Yémen: les femmes souhaitent une place à la table des négociations de paix

Le Yémen est ravagé par quatre ans de guerre. Les combats opposent forces progouvernementales et rebelles Houthis. Le conflit a déjà fait quelque 10.000 morts et plus de 60.000 blessés depuis 2015. Des ONG estiment que le nombre de morts est largement supérieur, certaines citant un bilan cinq fois supérieur. Pour les Nations Unies, la situation au Yémen constitue la pire crise humanitaire au monde. L'organisation Oxfam est parvenue à faire venir en Belgique plusieurs responsables d'organisations civiles yéménites.

Quitter le Yémen constitue un défi particulièrement compliqué. Le pays est en guerre et divisé entre zone sous contrôle Houthi et zone gouvernementale. Il y a des checkpoints à travers tout le territoire, et aussi des obstacles administratifs.

Parmi les quatre responsables venues du Yémen, Laila Al-Shabibi dirige une organisation pour le droit des femmes. Elle décrit les besoins humanitaires dans les zones gouvernementales et les zones rebelles : "Il y a des besoins dans les deux zones, mais ils peuvent être différents. Au Nord, contrôlé par les Houthis, la population est plus nombreuse. L'attention est donc portée en priorité sur ces régions où les besoins sont importants. Mais dans le sud, même s'ils sont moins nombreux, les habitants ont également besoin d'aide humanitaire."

Vision de femmes

Ces quatre responsables témoignent de l'effondrement économique du pays. La majorité de la population dépend de l'aide humanitaire pour sa survie. En l'absence de vainqueur sur le terrain, seule une solution politique pourra soulager les habitants. Les Nations Unies ont arbitré des négociations en Suède.

Laila Al-Shabibi déplore l'absence des femmes dans ces discussions de paix : "On remarque en général que lorsque des femmes sont incluses dans des discussions politiques, elles apportent une vision plus large. Elles sont capables de voir au-delà, de regarder au-delà des considérations politiques, au-delà des gains politiques. Elles sont attentives à l'impact du conflit et à ce qui doit être fait pour obtenir non seulement un accord de paix, mais un accord durable dans le temps."

Mais le Yémen pourra-t-il à nouveau vivre en paix, et uni, après plus de quatre années de guerre sans merci? Le Yémen était divisé jusque 1990 entre Nord et Sud. Pour Laila Al-Shabibi, l'unité du pays n'est pas le plus important : "Il ne fait aucun doute que la guerre a endommagé le vivre ensemble au Yémen. Nous devons reconnaître nos différences d'opinions à travers le pays. Certains au sud appellent à la sécession: ils savent ce qu'ils veulent faire du Yémen. Nous disons que c'est aux gens d'en décider. Ce qui est important, c'est qu'ils vivent dans la dignité, plutôt que dans un Etat unique. La dignité des gens a la priorité sur tout le reste."

Les Nations Unies estiment qu'elles auront besoin cette année de plus de 4 milliards de dollars pour l'aide humanitaire au Yémen. La Belgique y contribuera à hauteur de 8 millions et demi d'euros.