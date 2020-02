Yémen: le crash d'un avion saoudien met en lumière les capacités des rebelles

Une capture d'image extraite d'une vidéo mise à disposition le 7 juillet 2019 par le bureau de presse du groupe yéménite chiite Huthi montre des véhicules aériens sans pilote exposés lors d'une récente exposition de divers missiles et drones dans un lieu non divulgué au Yémen. L'écriture arabe sur le panneau d'affichage à droite se lit comme suit: "Dieu est le plus grand .. Mort à l'Amérique, Mort à Israël, Que les Juifs soient maudits, Victoire à l'islam". Des missiles balistiques aux drones sans pilote, les rebelles Huthi du Yémen semblent avoir renforcé leurs capacités de combat, ce qui représente une grave menace pour le puissant voisin l'Arabie saoudite. Les rebelles ont montré une partie de leurs armes avancées lors de l'exposition tenue plus tôt pour marquer le cinquième anniversaire de leur offensive contre le gouvernement yéménite. Métrage - © AFP