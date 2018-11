Yémen: "La majorité de la population n'a pas accès aux soins faute d'insécurité", alerte MSF France

Pendant trois jours, les dirigeants et des acteurs de la scène internationale doivent débattre d’une meilleure organisation des affaires du monde à l’occasion d’un forum pour la paix, qui a débuté hier en marge du centenaire de l’armistice de 1918. L’ombre du conflit au Yémen plane notamment sur cette initiative française.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a d'ailleurs placé le Yémen au cœur de son discours ce dimanche : "Alors que nous sommes ici ensemble à travailler et à mener une réflexion sur la paix, il faut avoir conscience que se déroule au Yémen vraisemblablement la plus grande catastrophe humanitaire au monde. Et le simple fait que nous ne voyons que peu d’images du Yémen fait que nous ne ressentons pas d’effroi. Mais l’absence d’images ne doit pas nous plonger dans l’inaction. Voilà pourquoi je suis heureuse et reconnaissante que dans beaucoup d’entretiens ici nous avons évoqué la question du Yémen. Il faut que le monde agisse pour qu’on arrive à un cessez-le-feu et à une aide humanitaire."

Médecins sans frontières France et Pays-Bas coordonnent l’aide humanitaire dans ce pays. L'organisation remercie ces mots de la chancelière mais affiche un optimisme modéré. "Il faut vraiment appliquer les résolutions des Nations unies qui n’avaient jamais été respectées et les accords pour un cessez-le-feu qui n’avaient jamais été respectés, commente selon Mego Terzian, président de MSF France. Malheureusement, il y a une hystérie médiatique depuis des semaines concernant l’assassinat du journaliste saoudien, ce qui est contestable bien sûr, mais par contre, des dizaines de Yéménites meurent tous les jours dans ce pays depuis des années, souvent des morts causées par l’aviation menée par la coalition saoudite, et personne ne dit rien."

Les conflits à Hodeïda font de nombreuses victimes

Tout se passe dans l’indifférence et c’est ce que déplore l’organisation, parlant d'une "catastrophe humanitaire au Yémen". Des combats de rue ont éclaté hier dans un quartier résidentiel de l’est de la ville portuaire de Hodeïda. Cela met une nouvelle fois le focus sur la situation des civils au Yémen que MSF connaît bien puisqu'une équipe est présente dans un hôpital d'Hodeïda depuis plusieurs semaines.

"À partir du 2 novembre, donc vendredi avant-dernier, des combats ont commencé à Hodeïda et l’armée loyaliste, qui tente donc de reprendre la ville", raconte le président de la branche française de l'organisation. Ces conflits engendrent plusieurs blessés par jour, par exemple, 132 morts ont été déplorés vendredi dernier, en majorité des civils. "Ils arrivent sur notre hôpital", ajoute-t-il. "Notre équipe est hibernée, on n’a pas beaucoup de contacts avec l’extérieur. Cela fait des jours qu’on n’arrive pas à envoyer de renforts. Pour l’instant, l’enceinte de notre hôpital est respectée, donc les belligérants ne nous causent pas de problèmes, mais je sais que deux autres hôpitaux sont plus fonctionnels, avec l’arrivée de l’armée loyaliste."

L'accès aux soins de santé: la vraie problématique yéménite

Il y a quelques jours, une photo du New York Times représentant une petite fille yéménite de sept ans recroquevillée avec ses côtes apparentes avait choqué le monde entier. Devenue le symbole de la famine et de la grave crise humaine que vit le Yémen, elle a perdu la vie le vendredi 2 novembre. D'après Mego Terzian, ce genre de cas de malnutrition est devenu marginal dans les hôpitaux où MSF travaille.

"Cela fait bientôt quatre ans que cette guerre se déroule ; elle s’est déclenchée en mars 2015. Il y a des morts tous les jours et personne ne dit rien. Il y a donc une indifférence totale pour des raisons, j’imagine, économiques et politiques vis-à-vis de cette guerre", déplore l'homme. "Nous, par contre, on ne voit pas d’enfants ou d’adultes qui arrivent sur nos structures de santé avec des signes de malnutrition. On en voit, mais pas plus que d’habitude. Par rapport aux années précédentes, on n’a pas une augmentation de cas de malnutrition, donc Médecins sans frontières ne peut pas confirmer qu’il y a une famine en cours dans ce pays."

Le problème n'est donc pas plus la famine que l'accès au soin au Yémen, explique le président de MSF France : "La majorité de la population yéménite n’a pas accès aux soins faute d’insécurité, faute d’argent, de manque de ressources humaines médicales, qui ne sont pas payées depuis août 2016 et ils ont séché leurs poste." Cela engendre de vrais problèmes et démotive les yéménites à se rendre dans des centres de soins selon Mego Terzian. "Même si des Yéménites ont le courage de prendre le risque et prendre la route pour aller dans un centre de santé, ils risquent de ne trouver personne qui travaille. Et beaucoup d’enfants ou de personnes adultes meurent avec des maladies basiques que l'on peut traiter facilement", explique-t-il.

Médecins sans Frontières est présent au Yémen dans ce pays depuis plusieurs années et ce, presque partout dans le pays : à Aden, Moka, Taïz, Abs, Hodeïda et dans le nord. Au total, ce sont à peu près 200 ont été soignés par l'organisation, estime son président français. "Mais seuls, on ne peut pas prétendre couvrir les besoins médicaux de ce pays", conclut-il.