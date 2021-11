Yémen : la guerre a un impact dévastateur sur la santé mentale des populations, selon MSF

L’effet des conflits sur la santé mentale de la population yéménite est dévastateur, alerte vendredi Médecins sans Frontières (MSF). Une situation alarmante, notamment dans le gouvernorat de Hajjah au nord-ouest du pays, où plus de 9000 patients ont besoin de soutien psychosocial, selon les autorités.

"Suite à ces sept années de guerre, la population à Hajjah est habituée à être confrontée à un niveau de violence extrême. Ici, les personnes sont très résilientes et habituées à vivre dans des circonstances très dures. Elles vont chercher de l’aide au niveau psychologique ou psychosocial uniquement quand elles sont très déprimées, que leur santé mentale se détériore considérablement, ou qu’elles risquent de devenir une menace pour leur entourage", explique dans son communiqué l’organisation internationale.

Les besoins sont tels que les patients parcourent parfois plus de 100 kilomètres pour se rendre à l’hôpital et accéder aux services adaptés. Et parmi les personnes qui se déplacent pour se faire traiter pour leur problème de santé mentale auprès de MSF, "45% sont très profondément impactés", s’inquiète Antonella Pozzi, responsable activités santé mentale au sein de l’organisation internationale à Hajjah.

Pour Médecins sans Frontières, il est donc essentiel "que les soins psychosociaux et de santé mentale soient systématiquement intégrés dans les services proposés aux patients". L’organisation tient également à sensibiliser sur un réel manque de services existants pour gérer ces troubles particuliers, ainsi qu’un manque de connaissance de la santé mentale au sein de la population même.