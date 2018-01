Yémen: de la rébellion à la crise humanitaire, retour sur trois années de conflit

Englué dans une guerre depuis plus de trois ans, le Yémen vit "la pire crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale", estime l’ONU. Selon les derniers chiffres, la guerre au Yémen a fait plus de 9200 morts et près de 53.000 blessés alors que l’ONU pointe des risques de famine à grande échelle. Retour sur les événements qui ont marqué ce conflit, ainsi que sur les forces en présence dans ce pays devenu le théâtre d’une guerre par procuration entre l’Arabie Saoudite sunnite et l’Iran chiite. Le conflit qui secoue le Yémen depuis plusieurs années trouve son origine en 2012. A l’époque, le monde arabe est marqué par les révoltes tunisienne et égyptienne de 2011. Des manifestants descendent dans la rue au Yémen et réclament le départ du président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 1978. Il accepte finalement un plan de transition et cède le pouvoir à Abd Rabbo Mansour Hadi le 27 février 2012 sous la pression des monarchies du Golfe.

2014: les Houtis prennent le pouvoir Profitant de l’affaiblissement du pouvoir à Sanaa, les Houtis s’emparent de la capitale et neutralisent le président Hadi en septembre 2014. Les Houtis doivent leur nom à la famille al-Houti et sont issus d’un mouvement de réaffirmation de l’identité zaydite, une branche du chiisme. Les zaydites représentent 30% de la population yéménite. Ils se plaignent d’être marginalisés après la chute d’Ali Abdallah Saleh. Soutenus par l’Iran et alliés à l’ex-président Saleh et aux militaires qui lui sont restés fidèles, les Houtis s’emparent donc de la capitale ainsi que de grandes parties du nord, du centre et de l’ouest du pays. Le président Abd Rabbo Mansour Hadi se réfugie à Aden (sud du pays) puis en Arabie Saoudite.

Des partisans des houtistes rassemblés pour célébrer la prise de pouvoir en septembre 2014 dans la capitale Sanaa. - © MOHAMMED HUWAIS - AFP

2015: la coalition arabe entre en jeu En mars 2015, l’Arabie Saoudite entre dans le conflit en lançant l’opération aérienne "Tempête décisive" aux côtés d’une dizaine d’autres pays musulmans à majorité sunnite. L’objectif de cette coalition? Contrer l’avancée des Houtis et défendre le pouvoir du président Hadi en exil à Ryad. En quelques mois, les forces gouvernementales soutenues par la coalition reprennent cinq provinces du sud du pays. Mais ils ont du mal à les sécuriser à cause de la présence des islamistes d’al-Qaida et de l’Etat islamique. La capitale Sanaa reste aux mains des Houtis.

Les ministres des affaires étrangères d'Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unis et du Bahreïn lors d'une réunion de la coalition en octobre 2017. - © FAYEZ NURELDINE - AFP

2017: le conflit s’enlise Au mois de mai 2017, le président Hadi annonce la création d’un "Conseil de transition du Sud" qui vise à ressusciter l’Etat indépendant du Yémen du Sud, dissous en 1990. De leur côté, les rebelles Houtis résistent à la coalition arabe. En août 2017, ils rompent avec leur ancien allier, l’ex-président Ali Abdallah Saleh, qu’ils qualifient de "traitre" pour les avoir présentés comme des "miliciens". Au mois de novembre, des combats éclatent à Sanaa entre les Houtis et les alliés d’Ali Abdallah Saleh. Les morts se comptent par dizaines alors qu'un blocus total paralyse le pays. L’ex-président Saleh propose alors à l’Arabie Saoudite de "tourner la page" en échange de la levée du blocus. Les rebelles Houtis dénoncent un "coup de force" et annoncent peu de temps après la mort de l’ancien président Saleh ainsi que celle d’un "certain nombre de ses éléments criminels". Les deux camps s’enlisent donc dans ce conflit sanglant : les frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie Saoudite se sont intensifiées alors que les rebelles Houtis menacent Ryad avec des tirs de missiles. Ce lundi, l'Arabie saoudite, critiquée pour son intervention militaire, a annoncé une "nouvelle aide humanitaire" de 1,5 milliard de dollars et une opération pour augmenter la capacité des ports du pays en guerre afin de faciliter les secours.

Des civils yéménites après une frappe de la coalition menée par l'Arabie Saoudite à Saada. - © STRINGER - AFP

Crise humanitaire En plus de la mort de milliers de personnes, le conflit au Yémen a provoqué une grave crise humanitaire et sanitaire. Selon plusieurs ONG, 10 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence. La situation s’est aggravée depuis l’instauration du blocus total le 4 novembre. L’eau potable, la nourriture et l’accès aux soins médicaux manquent, tandis qu’une épidémie de choléra frappe le pays. Le nombre de personnes atteintes du choléra au Yémen a atteint le million, dont un tiers d'enfants, sur une population totale de 27,5 millions d'habitants, a annoncé en fin 2017 le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le nombre de personnes atteintes du choléra au Yémen a atteint le million, dont un tiers d'enfants, sur une population totale de 27,5 millions d'habitants, a annoncé en fin 2017 le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). - © MOHAMMED HUWAIS - AFP

Sujet JT sur l'épidémie de choléra diffusé le 24 décembre 2017