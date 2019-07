Yémen: cinq ans sous les balles et sous les bombes dans l'indifférence

La situation est catastrophique

Pour faire le point sur ces 5 ans de conflit, nous avons contacté le politologue Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève.

Cinq ans après le début du conflit, quelle est la situation humanitaire sur place ?

"La situation humanitaire est catastrophique aujourd’hui. Il y a plus de 24 millions de Yéménites qui ont besoin d’assistance médicale et humanitaire. Selon les statistiques du Comité international de la Croix Rouge et de l’Organisation internationale des migrations, plus de trois millions de personnes sont déplacées à l’intérieur même du pays, sans parler de ceux qui ont quitté le pays. Le Yémen est considéré aujourd’hui comme la catastrophe la plus importante depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et ça, c’est un élément très inquiétant".

En cinq ans, comment a évolué le positionnement des puissances qui défendent le président yéménite dans ce conflit ?

"Ce qui mine la présence de cette coalition emmenée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, ce sont les divergences de points de vue entre les deux poids lourds de cette coalition. L’Arabie saoudite a un conflit important avec l’Iran et avec les Houthis qui sont proches de l’Iran alors que les Emirats arabes unis a d’autres objectifs. Le premier, c’est de consolider sa présence au sud et le second est avoir une certaine influence sur les installations portuaires. Ces divergences affaiblissent la coalition et allongent la souffrance des Yéménites car cette coalition est censée soutenir la légalité au Yémen. Malheureusement, le pays s’est enfoncé depuis le début de cette offensive menée par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis et le Yémen connaît de plus en plus de problèmes sur le plan politique, humanitaire et social. C’est pourquoi aujourd’hui il y a un appel incessant pour mettre fin à cette guerre."

Comment analysez-vous le rôle de l’Europe dans ce conflit ?

"L’Europe est complètement absente dans ce conflit. L’Europe s’est reposée sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies soutenant le retour à la légalité et elle s’est donc reposée sur la coalition arabe qui visait à soutenir justement la légalité. Mais on voit que cette approche de la part de l’Union européenne n’a pas donné de résultats. Pire, les ventes d’armes (ndlr : à l’Arabie saoudite) de la part de certains pays comme le Royaume Uni ou la France a encore compliqué la situation. Or on ne peut pas compter uniquement sur les Nations Unies et son envoyé spécial pour mettre fin à ce conflit. Je pense qu’il est temps, pour la communauté internationale, de parler d’une seule voix. On voit bien que les Nations Unies et son envoyé spécial tentent vraiment de mettre fin à ce conflit mais le Sultanat d’Oman ou le Koweït, qui sont des Etats neutres dans ce conflit, peuvent, pour moi, jouer un rôle beaucoup plus positif dans la résolution de ce conflit que l’Europe". ​​​​​​