Yémen: accord entre gouvernement et séparatistes sur le partage du pouvoir

Yémen: premiers checkpoints communs entre rebelles et forces gouvernementales à Hodeida -... Le gouvernement yéménite et les séparatistes ont conclu un accord parrainé par l'Arabie saoudite pour se partager le pouvoir dans le sud du pays dévasté par la guerre, ont annoncé vendredi à l'AFP des sources au sein des deux parties. "La signature aura lieu au plus tard mardi (29 octobre)", a indiqué une source au sein du gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, information confirmée par un responsable au sein du Conseil de transition du Sud (STC), représentant les séparatistes.