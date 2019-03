Yasmine Ouirhrane élue " Jeune européenne de l'année 2019 "

A 23 ans, Yasmine Ouirhrane montre que le monde des relations internationales est accessible à tous. L’étudiante à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, obtient le prix de Jeune européenne de l’année 2019 pour son engagement en faveur de l’égalité des femmes et de l’égalité des chances en matière de participation des migrants en Europe. « En tant que fille d’une mère italienne et d’un père qui a immigré en Italie, j’ai lutté toute ma vie pour être intégrée et acceptée. Ce prix symbolise un jalon et un grand pas en avant vers l’intégration de tous les jeunes citoyens européens », déclare-t-elle.

Yasmine Ouirhrane @yasmineojay (23) from France is our Young European of the Year 2019! She is a @UN "Women Deliver Young Leader", helped organise @Europeanyouthforum's 2018 @YOfest in Strasbourg and engages in projects with young people in the suburbs. Congratulations! pic.twitter.com/VoV1zIB2n5

Ce prix marque le couronnement d’une série de causes auxquelles la jeune fille a adhéré. En effet, Yasmine Ouirhrane est membre du programme Women Deliver Young Leader, organisme qui défend l’égalité des sexes ainsi que de la santé et des droits des filles et des femmes dans le monde, et dont les actions favorisent des investissements politiques et financiers pour améliorer les conditions de vie de ces filles et femmes. Elle a aussi participé à l'organisation du festival Yo! Fest 2018 et s'est engagée dans des projets avec des jeunes de quartiers défavorisés en France.

Pour les membres du jury de la fondation Schwarzkopf composé du président André Schmitz-Schwarzkopf, de deux anciens lauréats et deux représentants (un de la Commission européenne en Allemagne et un autre du Forum européen de la jeunesse) le fait que Yasmine ait montré son rêve d'une société européenne dans laquelle tous les êtres humains sont égaux et traités avec dignité a été déterminant pour l’obtention du prix. "Son engagement courageux contre les acteurs de droite est une grande source d'inspiration pour nous tous" déclare un des membres du jury.

La cérémonie de remise des prix aura lieu en avril 2019 lors d'un forum du Forum des jeunes à Bruxelles.

Le prix qui fâche

Depuis l’annonce du prix "Jeune européen de l’année", une partie de l’extrême droite française n’a pas hésité à monter au créneau et faire savoir son mécontentement. En effet Marine Le Pen, présidente du Front National, s’en prend à l’UE dans un tweet et incite ses électeurs à se rendre aux urnes le 26 mai prochain lors des élections européennes.