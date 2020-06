Y a-t-il une "vague verte" au niveau des pouvoirs locaux en Europe ? Et comment l'expliquer?

C’est une belle progression puisqu’ils ont raflé 3 communes de plus qu’en 2012. Et ils entrent dans plusieurs majorités communales.

Ecolo remporte 9 communes : 3 à Bruxelles (Watermael, Ixelles et Forest) et 6 en Wallonie (Amay, Enghien, Fauvillers, Floreffe, Ottignies-Louvain-la-Neuve et Pecq).

Comment expliquer cette progression ?

Dans la plupart de ces villes européennes, les élections municipales ont eu lieu après 2018. Soit à une période où de nombreuses marches pour le climat ont eu lieu un peu partout en Europe. La question climatique a certainement pesé de tout son poids sur les scrutins. Les élections municipales françaises en sont un bel exemple.

Selon Benjamin Briard, politologue au CRISP, " on pouvait se demander si la crise sanitaire allait éclipser la question climatique ou la reléguer à un rang subalterne. On voit que cela n’a pas été le cas. Et cela même si la question climatique est moins visible actuellement sur la scène médiatique et politique. "

Le chercheur du CRISP estime aussi que la question du renouveau démocratique a joué un rôle important sur le scrutin français : il y a une volonté d’une vision plus participative au fonctionnement de la démocratie.

Avec quelques capitales européennes dans leur giron, les Verts tissent un réseau local qui n'a pas encore atteint l'ampleur de la France ou de la Belgique. Les prochains scrutins municipaux permettront de voir s'il s'agit d'un véritable ancrage.