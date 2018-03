Xi Jinping, "président de tout" et désormais à vie

Mao Tsé-toung était le "Grand timonier". Xi Jinping, qui accumule les comparaisons avec le fondateur du régime chinois, est parfois surnommé "Président de tout" pour sa capacité à empiler casquettes et titres honorifiques. A 64 ans, le président de la République populaire a obtenu dimanche une révision de la Constitution chinoise qui l'autorisera à rester au pouvoir sans limite de temps.

Cette nouvelle avancée illustre une concentration du pouvoir comme aucun des prédécesseurs de Xi Jinping ne l'avait fait depuis l'ère cataclysmique de Mao (1949-76).

Secrétaire général du Parti communiste et président de la République populaire

C'est le poste le plus important en Chine, où "le rôle dirigeant" du Parti communiste chinois (PCC) est inscrit dans la Constitution. Xi Jinping occupe cette fonction depuis son élection par le Comité central en 2012. Il en a profité pour lancer une campagne anti-corruption qui a visé plus de 1,2 million de cadres du PCC, et pour placer des hommes à lui aux postes stratégiques.

Le poste, largement symbolique, de président de la République populaire, donne au numéro un chinois un rang protocolaire équivalent à celui des chefs d'Etat étrangers. M. Xi l'occupe depuis son élection par le Parlement national en mars 2013.

L'homme est également le Président de la Commission militaire centrale ainsi que président de groupes de travail consacrés à des domaines habituellement réservés au gouvernement: sécurité nationale et cyberespace, économie et finances, pilotage des réformes...