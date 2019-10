Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué toute sa famille à Nantes en 2011, a été arrêté

La fin de plus de huit ans de cavale. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté ce vendredi, à l'aéroport de Glasgow en Ecosse, annonce l'AFP.

Le suspect de "la tuerie de Nantes" en France est soupçonné d'avoir assassiné toute sa famille en avril 2011. Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants de 13 à 20 ans, Benoît, Anne, Thomas et Arthur, ont tous été tués de plusieurs balles de carabine dans la tête et retrouvés découpés en morceaux enterrés dans le jardin de la maison familiale.

Le suspect était activement recherché par la police depuis avril 2011 et faisait l'objet d'une fiche rouge d'Europol.

Selon les informations du Parisien, le vol dans lequel il se trouvait était en provenance de Roissy-Charles de Gaulle. Il voyageait sous une fausse identité et avait changé d'apparence. Il a été confondu par ses empreintes digitales, recueillies par la police écossaise et qui vont être envoyées en France à la DCPJ (Direction centrale de la Police judiciaire). Xavier Dupont de Ligonnès n'aurait opposé aucune résistance.