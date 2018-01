Xavier Dupont de Ligonnès: opération de police terminée, aucun suspect retrouvé

Les enquêteurs français déployés mardi matin autour d'un monastère de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, ont quitté les lieux sans retrouver de suspect, indique Ouest France. Un homme ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès, recherché pour avoir tué sa famille au printemps 2011, avait en effet été signalé à cet endroit.

Les enquêteurs ont déjà traité plus de 1.000 signalements depuis sept ans. Cette fois, l'homme aurait été vu début décembre dans le Var ainsi qu'au monastère Saint-Désert-des-Carmes de Roquebrune-sur-Argens, où des moines ont fait vœu de silence, note le quotidien.

Le Var est aussi le département où Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu en vie pour la dernière fois, le 15 avril 2011. L'homme avait alors quitté un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens après avoir retiré ses 30 derniers euros.

Xavier Dupont de Ligonnès est le principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants en avril 2011 à Nantes.

Leurs corps avaient été découverts dans le jardin de la famille. Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans, et ses quatre enfants, Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans avaient été tués à la 22 long rifle, vraisemblablement deux semaines plus tôt, entre le 3 et le 5 avril, d'au moins deux balles dans la tête.

L'homme est-il mort ou vivant ?

La découverte d'ossements en avril 2015 dans le département du Var, non loin du dernier endroit où avait été vu le père de famille, puis, quelques mois plus tard, en pleine torpeur estivale, l'envoi d'un courrier à l'AFP, avaient relancé les spéculations sur son sort.

Les expertises n'ont pas établi que ce courrier ait pu être écrit par Xavier Dupont de Ligonnès, ni permis d'identifier son auteur.