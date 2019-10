Xavier Dupont de Ligonnès : les questions qui se posent au lendemain de l’arrestation d’un suspect

Quel a été son parcours depuis avril 2011 ?

L’homme avait été aperçu pour la dernière fois en avril 2011 : le 14, il avait été filmé par la caméra d’un distributeur de billets, et le 15, il avait quitté à pied un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens dans le Var (sud-est) avec, sur le dos, un étui pouvant contenir une carabine.

Six jours plus tard, les corps de sa femme et de ses quatre enfants étaient découverts, enterrés sous la terrasse de la maison familiale, enroulés dans des draps et couverts de chaux. Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans, Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans, ont été tués à coups de carabine, vraisemblablement deux semaines plus tôt, entre le 3 et le 5 avril, d’au moins deux balles dans la tête chacun. Une "exécution méthodique", selon les rapports d’autopsie.

Avec six jours de retard sur le père de famille, les enquêteurs avaient alors remonté le fil de son emploi du temps, sans percer l’énigme. A plusieurs reprises, les enquêteurs ont été menés sur de fausses pistes par des témoins qui affirmaient avoir l’aperçu, comme des fidèles d’un monastère dans le sud de la France en janvier 2018.

Selon une autre source interrogée par l’AFP, l’homme interpellé ce vendredi voyageait avec un passeport français volé en 2014. Une perquisition a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans une maison de Limay, dans la banlieue ouest de Paris. Cette adresse est celle qui figure sur son passeport, selon une source proche du dossier.